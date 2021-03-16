Beykoz’da boş binada ceset bulundu

Olay, Pazartesi akşamı 20.30 sıralarında Beykoz Kavacık Mahallesi Otağtepe Caddesi üzerinde bulunan tek katlı boş bir binada meydana geldi. Yapılan ihbarı değerlendiren polis ekipleri, olay yerine geldiğinde binanın kapısının kilitli olduğunu gördü. Kapıyı açan polis, binaya girdiğinde çürümeye başlamış olduğu öğrenilen bir cesetle karşılaştı.





ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI



Olay yeri inceleme ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı nezaretinde binada uzun süre inceleme yaptı. Uzun süredir binada bulunduğu öğrenilen cesedin üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından çürümeye başlayan ceset otopsi ve kesim ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.