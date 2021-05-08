Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; İsrail’in Mescid-i Aksa’da saldırılarına kaldı! İftar programına ise destek oldu

İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada; "Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara tek yürek iftar ver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık. İyilik bulaşıcıdır. Ramazan" ifadelerini kullandı.