Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; İsrail’in Mescid-i Aksa’da saldırılarına kaldı! İftar programına ise destek oldu

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırıları sürüyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırısında 205 Filistinli yaralandı.
BÜYÜKELÇİLİK, MESCİD-İ AKSA'DA SALDIRILARI SESSİZ
Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği; İsrail'in Mescid-i Aksa'da saldırılarına sessiz kalırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına destek olması dikkat çekiyor.
İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada; "Büyükelçiliğimizin de bir parçası olduğu başkent Ankara'da T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara tek yürek iftar ver kampanyasına destek olmanın gururunu biz de yaşadık. İyilik bulaşıcıdır. Ramazan" ifadelerini kullandı.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN İSRAİL BÜYÜKELÇLİĞİ'NE TEŞEKKÜR
Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELPA, İsrail Büyükelçiliği'ne teşekkür belgesi verdi. BELPA tarafından İsrail Büyükelçiliği'ne yazılan teşekkür belgesinde; "Satın İsrail Büyükelçiliği. Mutluluğun başkentinde başlatmış olduğumuz İftar Ver kampanyamızda ihtiyaç sahibi hemşerilerimize 500 iftar ve sahur paketi desteğinde bulundunuz. Sayenizde onlara destek olabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ederiz" denildi.