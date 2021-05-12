Bayram namazı nasıl kılınır, bu yıl bayram namazı camilerde kılınacak mı, evde bayram namazı nasıl kılınır soruları milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda pek çok kısıtlama devrede olacak. Ziyaretlerin yapılamayacağı bu bayramda, bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunurken bayram namazı yasak mı, camilerde kılmak serbest mi konusuna netlik kazandırdı.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine yöneltilen "Bayram namazı kılınacak mı, var mı?" sorusuna ilişkin flaş bir yanıt verdi. Hazırlıkların yapıldığını belirten Ali Erbaş, bayram namazı camilerde kılınacak mı konusuyla ilgili şunları söyledi;