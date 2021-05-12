Bayram namazı nasıl kılınır, bu yıl bayram namazı camilerde kılınacak mı, evde bayram namazı nasıl kılınır soruları milyonlarca Müslümanın gündeminde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle, tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nda pek çok kısıtlama devrede olacak. Ziyaretlerin yapılamayacağı bu bayramda, bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş, özel bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunurken bayram namazı yasak mı, camilerde kılmak serbest mi konusuna netlik kazandırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine yöneltilen "Bayram namazı kılınacak mı, var mı?" sorusuna ilişkin flaş bir yanıt verdi. Hazırlıkların yapıldığını belirten Ali Erbaş, bayram namazı camilerde kılınacak mı konusuyla ilgili şunları söyledi;
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat
• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2. Rekat
• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.
BAYRAM NAMAZI CAMİLERDE KILINACAK MI?
"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."
BAYRAMDA CAMİLER AÇIK MI?
Diyanet İşleri Başkanlığının ramazan ayında yürüttüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda cemilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık. Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." diye konuştu.