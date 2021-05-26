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Giriş Tarihi: 26.5.2021 16:02 Son Güncelleme: 26.5.2021 16:03

Duası Okunuşu - Arapça Türkçe Oku, Anlamı Ve Meali

Amentü Duası Okunuşu - Amentü Duası Arapça Türkçe Oku, Anlamı Ve Meali

Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen terimlerden birisidir. Arapça’da inandım anlamını taşımaktadır. İslam dininin iman esaslarını kısa ve öz olarak ana hatlarıyla belirtmektedir. Şura suresinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.s) ‘’amentü’’ demesi emredilmiştir. okunuşu ve anlamı birçok kişi tarafından araştırılan başlıklar arasında yer alır. Kur’an’da üç yerde bir ifade olarak geçen Amentü ile ilgili ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Amentü duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve meali için ayrıntıları inceleyiniz. İşte Amentü duası okunuşu ve anlamı!

İslam dinini yaşayan herkesin kabul etmesi gereken iman esasları Kur'an-ı Kerim'de çeşitli ifadelerle belirtilmiştir. Kur'an'da üç yerde ifade edilen Amentü, Arapça'da inandım anlamına gelir. İslam dinini iman esaslarını kısa ve öz olarak belirten terimdir. Şura suresinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) ''amentü'' demesi emredilmiştir. Müslüman âlemi için Amentü duası okunuşu ve anlamı mühim bir yere sahiptir. Amentü duası Arapça Türkçe okunuşu, anlamı ve meali için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

AMENTÜ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Amentü billahi ve melâiketihi,

ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri

ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ

ve'l-ba'sü ba'de'l mevt.

Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne

Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

AMENTÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına,

peygamberlerine, âhiret gününe, kadere ; hayır ve şerrin

Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım.

Öldükten sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki,

Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur. Ve yine şahadet

ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun

kulu ve peygamberidir.

AMENTÜ NEDİR?

Amentü, Allah'ın varlık ve birliğine imân etmeyi, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmayı dile getiren sözcüktür. İslam dininin iman esaslarını kısa ve öz olarak ana hatlarıyla ifade eden bir terimdir.

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Amentü Duası Okunuşu - Amentü Duası Arapça Türkçe Oku, Anlamı Ve Meali
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