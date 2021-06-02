KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU - Kafirun Suresi Arapça Türkçe Oku, Dinle, Anlamı, Meali ve Fazileti

Mekke döneminde inen Kafirun Suresi, 6 ayetten oluşmuştur. Surenin ilk ayetinde kâfirlere hitap edildiği için bu ismi almıştır. Genel olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir şekilde belirtilmiştir. İnancın ise şirkten uzak tutulması ifade edilmiştir. Kafirun Suresi okunuşu, anlamı, meali ve faziletleri ile ilgili diğer tüm bilgilere aşağıda yer verdik. Kafirun Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, dinle seçeneği, meali ve faziletleri bu başlık altında bulunuyor.

KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul yâ eyyühel kâfirûn

Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

Leküm dînüküm veliye dîn

KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

De ki: Ey kâfirler

Tapmam o taptıklarınıza!

Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

KAFİRUN SURESİ FAZİLETLERİ

Kur'an- Kerim'de yer alan ve 6 ayetten oluşan Kafirun Suresi, Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) namazlarda sıkça okuduğu surelerden birisi olduğu ifade edilmektedir. Bazı rivayetlere göre, sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve vitir namazından sonra oturarak kıldığı iki rek'atlık namazda İhlâs ve Kâfirûn sûrelerini okuduğu belirtilmiştir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bir sahâbîye yatağına girerken Kâfirûn sûresini okumasını öğütlediği de nakledilir (Dârimî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 23; Tirmizî, "Daʿavât"

Hz. Peygamber'in, "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

Kâfirûn sûresinin nüzûl sebebi hakkındaki rivayetlere göre Kureyş'in önde gelenlerinden bir grup Hz. Peygamber'e gelerek şöyle söylemişlerdir: "Ey Muhammed! Bir yıl biz senin ilâhına tapalım, bir yıl da sen bizim ilâhımıza tap; böylece anlaşmış oluruz. Eğer senin bildirdiklerin bizim inandığımızdan daha doğru ise ondan biz de istifade etmiş oluruz; bizim taptığımız senin taptığından hayırlı ise bu takdirde sen ondan faydalanmış olursun." Fakat Resûlullah, "Kendisine şirk koşmaktan Allah'a sığınırım" diyerek bu teklifi reddetmiş, bunun üzerine sûre nâzil olmuştur (Vâhidî, s. 343-344).

Sûrenin muhtevası dikkate alındığında, özellikle İslâm inanç sisteminin temelini oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durularak yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve O'na ortak koşulmamasının vurgulandığı görülür. Ayrıca Hz. Peygamber'in dilinden onun ibadetinde şirk unsurunun bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Sûrede aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde hiç kimsenin bir başkasının ibadetini engelleme hakkının bulunmadığına işaret edilmektedir. Sûrenin sonunda yer alan, "Benim dinim bana, sizin dininiz size" ifadesi müşriklerin tavırlarından kesinlikle uzak durmayı vurgular. Nitekim bu hususun daha sonra nâzil olan bazı Mekkî sûrelerde de tekrarlandığı görülür