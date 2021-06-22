Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 5 saattir haber alınamıyor: 200 kişilik ekiple aranıyor
Giriş Tarihi: 22.6.2021 23:54 Son Güncelleme: 23.6.2021 00:00

5 saattir haber alınamıyor: 200 kişilik ekiple aranıyor

5 saattir haber alınamıyor: 200 kişilik ekiple aranıyor

'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan’dan (28) haber alamayan ailesinin başvurusu üzerine 150 kişiden oluşan ekip, eğitimli 2 köpekle birlikte arama-kurtarma çalışması başlattı.

kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hüseyin Beyhan'dan bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Çevrede yapılan aramadalardan sonuç alınamayınca AFAD'a haber verildi. Bunun üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT ve ekipleri sevk edildi.

Çalışmalara 2 eğitimli arama köpeği de dahil edildi. Yaklaşık 150 kişilik ekip, bölgede Beyan'ı gören mahalle sakinlerinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlattı. Kayıp Beyhan'ın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
5 saattir haber alınamıyor: 200 kişilik ekiple aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA