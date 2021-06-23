Video Yaşam Bursa'da kayıp seferberliği...200 kişi ormanda onu arıyor | Video

Bursa'da kayıp seferberliği...200 kişi ormanda onu arıyor | Video

Bursa'da kayıp seferberliği...200 kişi ormanda onu arıyor | Video
23.06.2021 | 00:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya'da yangın faciası! 3 kardeş yangın faciasında can verdi! | Video 02:15
Konya'da yangın faciası! 3 kardeş yangın faciasında can verdi! | Video 23.06.2021 | 01:30
Bursa'da kayıp seferberliği...200 kişi ormanda onu arıyor | Video 00:57
Bursa'da kayıp seferberliği...200 kişi ormanda onu arıyor | Video 23.06.2021 | 00:40
Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu | Video 01:50
Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu | Video 23.06.2021 | 00:28
Times Meydanı'nda bir kişi hoverboard ile uçtu | Video 00:12
Times Meydanı'nda bir kişi "hoverboard" ile uçtu | Video 22.06.2021 | 23:53
Çekya’da polisin sert müdahalesi Floyd’u akıllara getirdi | Video 03:55
Çekya’da polisin sert müdahalesi Floyd’u akıllara getirdi | Video 22.06.2021 | 19:24
Tayland'da inanılmaz olay! Acıkan fil evin duvarını yıktı | Video 01:01
Tayland'da inanılmaz olay! Acıkan fil evin duvarını yıktı | Video 22.06.2021 | 18:47
Dünya bu bebeği konuşuyor! | Video 01:13
Dünya bu bebeği konuşuyor! | Video 22.06.2021 | 18:42
Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı! | Video 03:27
Ankara'da sağanak; istinat duvarı çöktü, bazı evleri su bastı! | Video 22.06.2021 | 18:19
Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı | Video 03:06
Tunceli’nin tarihine ışık tutacak ilk kurtarma kazısı başlatıldı | Video 22.06.2021 | 18:05
Esra Erol'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın şok görüntüleri! Üç harfliler, kan donduran sihirler... 09:27
Esra Erol'da gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu skandal olayın şok görüntüleri! Üç harfliler, kan donduran sihirler... 22.06.2021 | 16:56
Esra Erol 22 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Türkiye bu olayı konuşuyor: Üç harfliler, kan donduran sihir! 04:59
Esra Erol 22 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Türkiye bu olayı konuşuyor: Üç harfliler, kan donduran sihir! 22.06.2021 | 16:55
Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar 01:02
Korsan taksiyle soygunlara gittiler! Buluştuklarında yakalandılar 22.06.2021 | 16:44
İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira... 00:15
İstanbul'da gece 03.00’te ceza yediler! 11 kişiye 38 bin lira... 22.06.2021 | 16:34
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist yağıyor! İlk günde 40 uçakla, 10 bin Rus turist bekleniyor 02:49
Turizm kenti Antalya'ya Rus turist yağıyor! İlk günde 40 uçakla, 10 bin Rus turist bekleniyor 22.06.2021 | 15:50
Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada 00:32
Bursa'da sürücünün köpeği ezdiği anlar kamerada 22.06.2021 | 13:57
İstanbul Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması Ekrem İmamoğlu’na oy verdim, ellerim kırılsın 01:36
İstanbul Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması "Ekrem İmamoğlu’na oy verdim, ellerim kırılsın" 22.06.2021 | 13:49
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan çileden çıkartan açıklamalara tepki! Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde itiraf gelecek mi? 18:07
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan çileden çıkartan açıklamalara tepki! Necla - Metin Büyükşen çifti cinayetinde itiraf gelecek mi? 22.06.2021 | 11:31
Bursa kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı 01:16
Bursa kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı 22.06.2021 | 11:05
Müge Anlı 22 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar 18:07
Müge Anlı 22 Haziran 2021 Salı Tamamı Tek Parça izle! Vahşi cinayette Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar 22.06.2021 | 10:52
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu 00:58
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu 22.06.2021 | 10:35

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden çıkan ve 5 saattir haber alınamayan gencin bulunması için 200 kişilik ekiple çalışma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde ailesi birlikte yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Beyhan, saat 19.00 sıralarında ailesi ile tartışarak evden çıktı. Beyhan'ın eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye JAK, AFAD, NAK, AKUT, Yıldırım Belediyesi, ANDA, DASKUT Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.


DRONE İLE HAVADAN, İZ TAKİP KÖPEKLERİ İLE KARADAN ARANIYOR

Bölgeye gelen yaklaşık 200 kişilik ekip, 6 farklı noktadan ormanlık alana girerek çalışmalara başladı. Ekipler termal drone ile havadan, iz takip köpekleri ve arazi araçlarıyla karadan çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA