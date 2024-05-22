Video Yaşam İstanbul’da trafikte boks ringini aratmayan kavga kamerada | Video
İstanbul’da trafikte boks ringini aratmayan kavga kamerada | Video

İstanbul’da trafikte boks ringini aratmayan kavga kamerada | Video

22.05.2024 | 12:41

Başakşehir’de trafikte çıkan kavgada iki sürücüden biri diğerini yumrukladı. Boks sahnelerini aratmayan o anlar kameralara yansırken, diğer sürücüler kavga üzerine uzun süre kornalarına bastı. Şişli’de trafik kazasının ardından sürücüler arasında çıkan tartışma, mahalle kavgasına dönüştü. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İstanbul'un çeşitli ilçelerinde trafikte yine sinirler gerildi. Birçok sürücü kimi zaman yol verme kimi zaman da başka nedenlerle kavga ederek ortalığı savaş alanına çevirdi. Başakşehir'de iki sürücü arasında kavga çıktı. Sürücülerin araçlarından inmesiyle birlikte ortam gerildi. Bunun üzerine sürücülerden birisi diğerine yumruklarla saldırmaya başladı. Yumrukların etkisiyle üstündeki kıyafeti çıkan diğer sürücü de aynı şekilde karşılık verdi. Kavgayı gören diğer sürücüler ise kornalarla olaya müdahale etmek istedi. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

CADDE ORTASINDA MEYDAN MUHAREBESİ ÇIKTI
Şişli'de ise iki sürücü arasında, trafik kazasının ardından tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte kavga çıktı. İkilinin arasındaki kavga, çevrede bulunan arkadaşlarının da katılmasıyla büyüdü. Yaklaşık 15 kişinin birbirine girdiği kavgayı çevrede bulunan polis ekipleri güçlükle ayırabildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİK KAZASI SONRASI ÇIKAN TARTIŞMA GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ
Başakşehir'de yine trafik kazası sonrası iki sürücü arasında sinirler gerildi. Birbirlerinin üstüne yürüyen sürücüleri yanında bulunanlar sakinleştirmeye çalıştı. Olayın sakinleştiği anlarda bir sürücü, diğerinin üstüne yürümek isterken sürücüyü yanındaki kadın sakinleştirmeye çalıştı. Küfür ve tehditlerin savrulduğu tartışmada sürücülerin araçlarına binmesiyle son buldu. Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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