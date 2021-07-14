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Giriş Tarihi: 14.7.2021 22:23 Son Güncelleme: 14.7.2021 22:27

Bayburt bayram namazı saati: 2021 Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Bayburt bayram namazı saati: 2021 Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Mübarek Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, il il bayram namazı saatleri merak konusu olmaya başladı. Adak adayanlar ve Kurbanlarını kesmeden önce sabahın ilk saatlerinde namaz ibadetini yerine getirmek isteyen Bayburtlular yoğun olarak Bayram namazı saati ile ilgili araştırmalarını sürdürerek 2021 Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Bayburt bayram namazı saati ve tüm detaylar.

İslam alemi için anlamı ve önemi oldukça fazla olan Kurban Bayramı'nda sabahın erken saatlerinde kılınacak olan bayram namazı saati ile ilgili olarak Bayburt'ta yaşayanlar tarafından 2021 Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

BAYBURT BAYRAM NAMAZI SAATİ

Bayburt bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;

  • Bayburt ilimizde Kurban Bayramı namazı saat 05:40'ta kılınacaktır.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Bayburt bayram namazı saati: 2021 Bayburt Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?
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