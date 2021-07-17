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Giriş Tarihi: 17.7.2021 15:54

Steam Deck ne kadar? Steam Deck ne zaman çıkacak, Türkiye’ye gelecek mi?

Steam Deck ne kadar? Steam Deck ne zaman çıkacak, Türkiye’ye gelecek mi?

Valve’nin yeni el konsolu Steam Deck geçtiğimiz hafta duyuruldu. Oyun severler tarafından heyecanla karşılanan Steam Deck, Nintendo’nun Switch isimli konsolları ile rekabet edebilecek. Peki, Steam Deck fiyatı ne kadar? Valve Steam Deck ne zaman çıkacak, Türkiye’ye gelecek mi? İşte detaylar;

Steam Deck fiyatı ne kadar sorusu oyun severlerin yakın takibinde bulunuyor. Valve'nin, Nintendo Switch'e rakip olarak çıkardığı konsol dün akşam saatlerinde duyuruldu. Yapılan bu duyurunun ardından konsolun fiyatı, ne zaman çıkacağı ve Türkiye fiyatı gibi konular merak konusu oldu. Peki, Steam Deck fiyatı ne kadar? Valve Steam Deck ne zaman çıkacak, Türkiye'ye gelecek mi?

VALVE STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

3 farklı versiyon olarak karşımıza çıkan cihazın fiyatı da lansman ile resmiyet kazandı. Steam Deck'in ABD fiyatı 399, 529 ve 649 dolar olarak açıklandı.

399 dolarlık versiyonda 64 GB eMMC depolama karşımıza çıkarken, 529 dolarlık versiyonda 256 GB NVNMe SSD depolama, 649 dolarlık versiyonda ise 512 GB NVNMe SSD yer alıyor.

40 Wh batarya ile karşımıza çıkan cihaz kullanıcılarına birkaç saatlik oyun deneyimi vadediyor.

Aralık ayında ABD'de çıkacak olan cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama ise bulunmuyor

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Steam Deck ne kadar? Steam Deck ne zaman çıkacak, Türkiye’ye gelecek mi?
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