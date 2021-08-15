İspanyol alev savaşçılarına Büyükelçiden teşekkür

Turizm cenneti Marmaris'te 29 Temmuz'da yakın tarihin en büyük felaketi başladı. Armutalan'dan yükselen alevler, kent merkezine yayıldı, turistik mahallere sıçradı. Adeta ateş çemberinde kalan doğa harikasında, kızılçam ormanları küle döndü. Marmaris'te başlayan orman yangınından sonra, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de de alevler yükselmeye başladı. Muğla tam anlamıyla kabusu yaşadı. Kente kül yağdı. Bazı anlar nefes almak zorlaştı, yöre halkı günlerce duman soludu. Turizm cenneti cehenneme döndü.

Türkiye alevlerle mücadele ederken İspanya hemen harekete geçti. Alev savaşçılarını, Muğla'daki yangın bölgelerine gönderdi. Muğla'daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gelen ekipler, kente iner inmez alevlerle savaşmaya başladı. Desteğe gelen 2 uçak ve 27 kişilik bir ekiple orman yangınının etkili olduğu bölgelerde söndürme çalışmalarına katıldı. İspanyol ekip, Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınlara müdahalede önemli rol üstlendi.

Muğla genelindeki yangınlar kontrol altına alınınca ülkelerine dönen ekibini Malaga şehrinde, Türkiye İspanya Büyükelçisi Burak Akçapar karşıladı. Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarında destek verdikleri için İspanyol ekibe teşekkür eden Büyükelçi Akçapar, "Yangınlarla mücadelemize büyük katkılar sağlayan İspanyol ekip Malaga'ya döndü. Operasyonu yürüten Yüzbaşı Rivera ve tüm ekibe Türk halkı adına şükranlarımızı sunuyoruz."