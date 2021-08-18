Şanlıurfa’da aşı olanlara 1000 TL verildi

Günlük ortalama 1000 pozitif koronavirüs vakasının tespit edildiği ve aşılanma konusunda Türkiye'nin en sonda gelen ili durumundaki Şanlıurfa'da, Birecik ilçesinde ise dün yapılan testler sonucunda son bir yılın en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı. Bu nedenle Birecik Kaymakamlığı ve Birecikli hayırseverler ile birlikte aşı kampanyası başlattı teşvik olarak Covid-19 aşısını yapan kişilerin arasından 18 kişiye Bin TL hediye çeki verildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Kaymakam Kadir Duman'nın yaptığı açıklamasında; "Kıymetli Birecikliler dün son 1 yılın en yüksek günlük vaka sayısı ilçemizde yaşandı. Lütfen aşımızı olalım, maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım. Hayırseverlerimizinde katkılarıyla ilçemizde aşı olanlar arasından yapılan çekilişle toplam 18 kişiye 1000 TL hediye çeki verildi." Dedi. Şanlıurfalı vatandaşlar Birecik kaymakamı Kadir Duman. a teşekkür ederek bu kampanyalar diğer ilçelerimizde yapılmasını istediler