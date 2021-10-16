21 yıl önce ’Taşı toprağı altın’ diye gittiler, pişman oldular

Kızıltepe ilçesinden 2000 yılında İstanbul'a taşınan Mehmet (57) ve Türkan Akgün çifti, Esenler'de ev kiralayıp çalışmaya başladı. O dönem 11 yaşında olan oğulları Fırat da babasına destek olmak için ayakkabı boyacılığı yapmaya başladı. Akgün ailesinin oğulları Fırat, İstanbul'da yaşamaya başladıklarının 21'inci gününde eve dönmedi. Polise haber veren çift, çocuklarını aramaya başladı. Fırat'ın Esenler Davutpaşa Yavuz Selim Parkı'nda birileri tarafından bir otomobile bindirildiğini öğrenen ailenin çabaları sonuçsuz kaldı. Oğullarını aramaktan hiç vazgeçmeyen aile, zaman zaman İstanbul'a gidip geldiklerini, polisin çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

'GİTTİĞİME PİŞMAN OLDUM'

İstanbul'a gittiğine çok pişman olduğunu anlatan gözü yaşlı Mehmet Akgün, oğlu Fırat'ın 8 çocuğunun en büyüğü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bize söylediler, 'İstanbul'un taşı toprağı altındır.' Biz altın falan görmedik. Üstelik çocuğumuzu da kaybettik. 21 yıldan beri arıyoruz, bulamıyoruz. Onun sesini bir duyayım, o bana yeterlidir. Eğer sağ ise onu bir göreyim, o zaman Allah benim canımı alsın. Esenler Davutpaşa'da oturuyorduk. İstanbul'a gittiğimizin 21'inci gününde oğlum ortadan yok oldu. Fırat'ı İstanbul Esenler Yavuz Selim Parkı'nda akşam saat 4-5 civarlarında orada görenler olmuş.