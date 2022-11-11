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Giriş Tarihi: 12.11.2022

23 yıllık evlat acısı

12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nde 5 çocuğundan 3’ünü enkaz altında yitiren Ayşe ve Nazmi Diner çiftinden çağrı: Evin önüne dizilen tabutların acısı hâlâ yüreğimizde. Lütfen sağlam binalar yapın

AA
23 yıllık evlat acısı
Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen, merkez üssü Kaynaşlı olan 7.2 büyüklüğündeki depreme eşiyle Eskiköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanan 83 yaşındaki Nazmi Diner, kısmen hasar gören evinden çıkarak oğulları 26 yaşındaki Servet, 34 yaşındaki Ergün ve 39 yaşındaki Erdal Diner'e ulaşmaya çalıştı. Bir oğlunun çalıştığı lokantanın, 2 oğlunun ise bulundukları kahvehanenin enkazında kalarak hayatını kaybettiğini öğrenen Diner, büyük üzüntü yaşadı. İki kızları olan Nazmi ve 79 yaşındaki Ayşe Diner, depremde kaybettikleri oğullarını özlemle anıyor. Aradan geçen 23 yılda acıları dinmeyen Diner çifti, fotoğraflara bakarken gözyaşlarına hakim olamıyor.



Nazmi Diner, acılarının tazeliğini koruduğunu söyledi. Deprem günü yaşadıklarını anlatan Diner, "Bir anda karanlık oldu evimiz, elektrikler gitti. Sokağa çıktık. Her taraf karanlıktı. Traktöre bindik, her yerin yıkıldığını gördük. Evimizden başka ayakta duran bir ev yoktu, her yer yıkılmıştı. Çocuklarımın ikisini kaybettiğim kahvehanede 13 kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altındakilerin feryatları bize kadar geliyordu" diye konuştu. Diner, bir bölümünden kahvehanenin enkazına girdiklerini, 6 kişiyi kurtardıklarını kaydetti.
Bir oğlunun çalıştığı lokantanın, 2 oğlunun ise kahvehanenin enkazında hayatını kaybettiğini öğrendiğini aktaran Diner, "3 tabutu evimizin önüne dizdik, defnettik. Bu acılar dün gibi aklımızda. Bu acılar hiçbir zaman peşimizi bırakmıyor. 7 torunum da öksüz kaldı. Bunların acıları bana daha da ağır geldi" ifadelerini kullandı. Diner, deprem tedbirlerinin önemine işaret ederek, "Evlerimizi sağlam yapalım, bu acıları çekmek, 3 evladını kaybetmek kolay değil. 7 torunumdan 2'si babalarını resimlerden tanıyor" dedi.

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23 yıllık evlat acısı
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