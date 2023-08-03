2,5 yaşındaki minik Merve devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Römorkunda taş yüklü olan Gökhan Gürsel'in kullandığı 81 FK 298 plakalı traktör, sürücüsünün aniden hareket etmesi sonucu engebeli araziye çarparak devrildi. Kazayı görenler, sürücü ile yanındaki kızı Merve Nur Gürsel'in yardımına koştu.



Traktörün altında kalıp yaralanan Merve Nur, çevredekiler tarafından otomobille Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Merve Nur Gürsel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü Gökhan Gürsel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.