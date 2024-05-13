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Giriş Tarihi: 13.5.2024 13:52 Son Güncelleme: 13.5.2024 14:02

27 yaşındaki genç, halı sahada kalbine yenildi

Kocaeli'de meydana gelen üzücü olayda, henüz 27 yaşında olan Hamza Yaşar, arkadaşları ile birlikte halı sahada maç yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
27 yaşındaki genç, halı sahada kalbine yenildi

Kocaeli Başiskele İlçesinde oturan Hamza Yaşar, arkadaşları ile birlikte halı saha maçına gitti. Saha içerisinde aniden fenalaşan Yaşar, kenara geçip dinlendiği esnada bir anda yere yığıldı. Arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaşar kurtarılamadı.

YASA BOĞDU

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Yaşar'ın ölümü ailesi ve yakın dostlarını yasa boğdu. 27 yaşındaki gencin cenazesi Başiskele Tepecik Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından, Tepecik Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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27 yaşındaki genç, halı sahada kalbine yenildi
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