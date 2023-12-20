3 çocuk 6 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporuna SABAH ulaştı: ‘Hem sürücü hem yayalar kusurlu bulundu’

Katliam gibi kaza 11 Kasım akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen geldi. Sefa Selvi idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarptı. Kazada Fadime Aslan (52), Sultan Aslan (33) ile kızları Elif (14), Fadime Aslan (7) ile Emine Atalay (32) ve kızı Azra Atalay (9) hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı. Sefa Selvi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HIZLIYDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürürken, kazayla ilgili bilirkişi raporu da ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporunda bilgi sahibi olarak ifade verenlerin söyledikleri dikkat çekti. Kaza yapan sürücünün arkasında seyreden Sefa Ayhan, "70-80 kilometre hızla en sol şeritte giderken sağ tarafımdan giden araç birden gaza basmaya başladı. Yaklaşık 140-150 kilometre hızla gitmeye başladı. Benim önüme geçmesi ile yolda bulunan yayaların havaya savrulmasına şahit oldum" dedi.

Bilgi sahibi bir diğer sürücü Fatih Büyükkarakurt, "150-200 metre önümde seyreden araç ortalama 120 kilometre hızla gidiyordu. O sırada tramvay durağından karşıya geçmeye çalışan 10-12 kişiden sadece bir çocuk dışında hepsine çarptığını gördüm. Çarpmanın etkisiyle 2-2,5 metre havaya savrulduklarını gördüm" diye konuştu.

Bilgi sahibi Muhammed Furkan Başar, "200-300 metre önümüzde sol şeritte seyir halinde olan kırmızı renkli araç el ele tutuşmuş koşarak karşıya geçmeye çalışan yayalara vurduğunu ve yayaların havaya savrulduklarını gördüm" ifadelerini verdi.

89.6 METRE FREN İZİ VAR

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hazırlanan kaza tespit tutanağına göre kaza yerindeki azami hız limitinin otomobil cinsi araçlar için 82 km olduğu ancak aracın hızının 111-120 kilometre arasında olduğu, fren izi uzunluğunun da 89.6 metre olduğu belirtildi. Teknik bilirkişi ise çarpmanın olduğu anda aracın aynı yol üzerindeki diğer araçlara göre daha hızlı hareket halinde olduğu, yol üzerinde yayaların geçişi için uygun bir yer veya yaya geçidi olmadığı, çarpma sonrasında aracın fren yaparak durduğu tespit edildi. Yapılan teknik inceleme sonucunda aracın kazasına teknik bir arıza veya eksikliğin sebep olmadığı görüş ve kanaatine varıldı.

İKİ TARAFTA KUSURLU

Yayaların, 500 metre sollarında 600 metre sağlarında yaya üst geçidi olmasına rağmen bu alanı kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışarak kazaya sebebiyet verdikleri, Sefa Selvi'nin kuru asfalt zeminde 89,6 metre fren izi bırakarak (yaklaşık olarak 118 kilometre hızla) kazanın oluşumuna sebebiyet verdiği belirtildi. Raporda ayrıca yayaların 56 saniye boyunca kaldırım üzerinde taşıt trafiğinin azalmasını bekledikten sonra yolun karşısına geçmek için yürümeye başlayıp, yaklaşık 9 metre yol kat ettikleri, araç sürücüsünün görüşün açık olduğu yol üzerinde (kazanın olmuş olduğu yerde iki adet aydınlatma lambası çalışmamış olsa da kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzere yaya grubunun hareketlerinin net bir şekilde görülebilmekte) seyretmiş olduğu, yol için belirlenen hız limitinin üzerinde seyrederek kazanın oluşumuna engel olamamıştır denildi.