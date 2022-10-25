3 kızını öldürmüştü: Emre Göktaş hakkında flaş gelişme!

AKIL SAĞLIĞINA YENİ İNCELEME



Tutuklu sanık Emre Göktaş, duruşmada sesiz, kalıp, konuşmadı. Sanık Göktaş'ın avukatı da, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporunda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce cezai ehliyeti tam olduğu yönünde verilen raporun yenilenmesi isteyerek, Emre Göktaş'ın tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.



'PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞIM VAR' DEMİŞTİ



Daha önceki duruşmada Emre Göktaş, olay anını hatırlamadığını anlatarak, "Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Eşimle geçimsizliğimizin kaynağı kendisidir. Ben sürekli yapıcı olmaya çalıştım. Çocukları ara ara annelerinden alıp köye götürerek gezdirip, tekrar teslim etmişliğim olmuştur. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır" demişti.