3 yılda 10 bin çocuğu güldürdü: Bravo Rıdvan

Van'da kuruyemişçilik yapan Rıdvan Çelik (31), kurduğu 'Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği' ile gönülleri fethediyor. Çelik ve gönüllü ekibi, 3 yıl gibi bir sürede binlerce aileye yardım edip 10 bin çocuğun yüzünü güldürdü. Yıllar önce köyde uçurtma yapmasına yardım ettiği çocukların mutluluğundan etkilenen Çelik, 3 yıl önce Hayata Bir Dokunuş Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurdu. Birçok meslek grubundan gönüllüler ile çocukların yardımına koşan Çelik, onlara bot, mont, spor ayakkabı, kırtasiye malzemesi sağlıyor. Hasta çocuklara tıbbi malzeme desteği sağlayıp, kütüphaneler, çocuk parkları kuruyor. Çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelerin de yardımına koşan Çelik, "Çocukken benim oyuncağım olmadı. Çocuklar küçük şeylerle bile mutlu oluyor. Bu yola iyi ki çıkmışız. Onlar gülünce bizim dünyamız daha da güzelleşiyor. Binlerce kilometre yol yapmak bizi yormuyor. Biliyoruz ki o yolun sonunda kocaman bir gülücük ve sevinç var" dedi.







ARAMA KURTARMA EKİBİ KURDU

Asrın felaketinde gönüllülerle birlikte bölgeye giderek mobil mutfak kuran, yardım malzemesi dağıtan Çelik ve ekibi, arama-kurtarma ekibi de oluşturdu. 60 kişiden oluşan HADAK adı verilen arama-kurtarma ekibi çeşitli eğitimlerden geçiyor. Çelik, "Deprem, sel, yangın. Ne olursa yardıma gitmeye hazırız" diyor.