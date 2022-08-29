30 Ağustos Zafer Bayramı yarın yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Kurtuluş Savaşı'nın zaferinin kutlandığı bu gün, milli ve resmi bayram olarak kabul ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar, 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı sorularını yöneltiyor. Kuryeler ve kargoların çalışıp çalışmadığına dair bilgiler gelmiş durumda. Peki, 30 Ağustos kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar!
30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?
30 Ağustos 2022 Salı günü kargolar kapalı olacak. Kargo şubeleri, resmi tatil gereğiyle kapalı olacak.
30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI?
PTT şubeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle hizmet vermeyecek ve 31 Ağustos Çarşamba günü normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos 2022 bu sene Salı gününe denk geliyor. Zafer Bayramı resmi tatiller arasında yer alıyor.
Büyük Taarruz zaferinin kutlamaları tüm Türkiye'de gerçekleşirken o gün çalışanlar için tatil günü sayılacak.
30 AĞUSTOS TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil oluyor.