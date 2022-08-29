30 Ağustos Zafer Bayramı yarın yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak. Kurtuluş Savaşı'nın zaferinin kutlandığı bu gün, milli ve resmi bayram olarak kabul ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar, 30 Ağustos kargolar açık mı, kapalı mı sorularını yöneltiyor. Kuryeler ve kargoların çalışıp çalışmadığına dair bilgiler gelmiş durumda. Peki, 30 Ağustos kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar!