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Giriş Tarihi: 15.12.2021 21:17

471 şişe sahte içki buldular... Tam 500 litre...

EMİR SOMER EMİR SOMER
471 şişe sahte içki buldular... Tam 500 litre...

İstanbul Polisi; Esenyurt’ta geniş kapsamlı bir “Sahte İçki” denetimi yaptı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde 471 şişe halinde 500 litre sahte içki ve sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ile boş içki şişesi ele geçirildi.

İstanbul Polisi; yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Esenyurt İlçesi'nde geniş kapsamlı bir "Sahte İçki" operasyonu düzenledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yapılan kontrol ve denetimler kapsamında 5'i Tekel Bayisi, 3'ü ikamet adresi ve 1'i restoran olmak üzere toplamda 9 adreste arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 471 şişe halinde 500 litre sahte içki ve sahte içki imalatında kullanılan çok sayıda sahte bandrol ile boş içki şişesi ele geçirildi.

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471 şişe sahte içki buldular... Tam 500 litre...
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