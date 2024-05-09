500 milyon liralık sahte ürün yakalandı

SABAH Gazetesi'nin geçen ay gündeme getirdiği taklit ayakkabı skandalının ardından İstanbul polisinin taklitçilere yönelik başlattığı mücadele sürüyor. Türkiye'de yıllık 30 milyar TL'lik vergi kaybına neden olan, merdivenaltı veya terk edilmiş metruk binalarda üretilerek insan sağlığına da zarar veren ayakkabılara yönelik son operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri gerçekleştirdi. Eyüpsultan ilçesinde yurda yasadışı yollarla getirilen farklı markalarda kaçak ve taklit ayakkabıların depolandığı bir adrese baskın düzenlendi. Taklit ve kaçak ayakkabıları piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden iki kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen depoda piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan farklı markalara ait 169 bin 728 kaçak ve taklit ayakkabılar ele geçirildi.