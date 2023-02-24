7 kişi ölmüştü: Minibüs şoförüne 152 yıl 11 ay hapis cezası!

'HUKUK ZAFERİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Basına kapalı duruşmanın ardından ölenlerin ailelerinin avukatı Hayrettin Çil, açıklama yaptı. Mahkemenin doğru karar verdiğini belirten Çil, "2021 yılında meydana gelen olayda mahkeme, bugün 'olası kastla adam öldürme' suçundan 7 kez müebbet ile cezalandırılmasına karar verdi. Olası kasttan indirimi sonrasında her bir ölen açısından 20 yıl 10 ay ceza verdi. Yaralananlar açısından ayrıca ceza verdi ve bu şekilde de hükmü verdi. İstinaf mahkemesi, bu şekilde açık değerlendirilecek. Fakat bu aşamaya kadar gelen kısmı, olası kastı uygulaması; bizim sistemimizde çok yoğun ve sık yapılan uygulama değil. Ancak bu olayda mahkeme, olayı çok doğru bir şekilde süzüp, çok doğru tahlil ederek, olası kastan hüküm verdi. Bu aşamaya kadarki kısmının bir hukuk zaferi olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki gidenlerimiz geri gelmeyecek ve fakat yargı yapacağı etkin yargılama ve doğru kararlarla bu suçların bir daha işlenmemesi önüne geçebilecek donanıma sahip yargılamaya zaten bunun için yapıyoruz. Bu açıdan iyi bir karar oldu" dedi.

Kazada kız kardeşi Suzan ve eniştesi Halil Aksoy'u kaybeden Semra Çiçek, adaletin yerini bulduğunu belirterek, "3 tane yetimim, öksüzüm var. Adalet yerini buldu, sadece bu. Çünkü 1 günde onları anasız, babasız, nefessiz bıraktı. Başka diyeceğim bir şey yok" diye konuştu...