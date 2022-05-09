7 kişinin ölümünde şoföre 165 yıl hapis istendi

Tekirdağ Ergene'deki Velimeşe Mahallesi'nde, 4 Eylül 2021 sabahı Kapıkule-Halkalı seferini yapan yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüse çarptı. Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.Minibüs sürücüsü Küllü'nün tutuklanmasının ardından kazayla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi'nden Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda şoför Küllü 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulundu.Minibüs şoförü Bilal Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi içinse ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi talep edildi. İddianamede, yaklaşmakta olan yük treni nedeniyle bariyerlerin her iki yönden kapatıldığı, ses ve ışık sistemlerinin çalışır vaziyette olduğu belirtildi. İşçileri minibüsle taşıyan şoför Bilal Küllü'nün önünde kırmızı ışıkta bekleyen aracın sağından geçerek, sola dönüş yaptığı ve kapalı olan 8 metre bariyer uzunluğundaki yerde bariyerin 5.5 metre olması nedeniyle açık kalan kısmından zikzak çizerek, geçmeye çalışırken trenin çarptığı kaydedildi.