700 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik olarak 230 ekip ve 980 jandarma personelinin katılımıyla 20 ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 700 kilo uyuşturucu madde, 13 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 366 uyuşturucu taciri ve sokak satıcısı yakalandı.İçişler Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada operasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Operasyonlarda illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle:Diyarbakır'da; 461 kilogram esrar ele geçirilirken 4 zehir taciri yakalandı.Antalya'da; 4 kilo 200 gram metamfetamin, 2.5 kilogram bonzai, 250 gram kokain, 4 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken 39 sokak satıcısı yakalandı.Ağrı'da; 30 kilogram metamfetamin ele geçirilirken 5 sokak satıcısı yakalandı.Amasya'da; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 68 sokak satıcısı yakalandı.Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan operasyonda; 1308 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 31 sokak satıcısı yakalandı.Aydın'da; 3 bin 650 adet uyuşturucu hap ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 85 sokak satıcısı gözaltına alındı.Şanlıurfa'da; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 53 sokak satıcısı yakalandı.Afyon'da; 8 bin 143 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 zehir taciri yakalandı.