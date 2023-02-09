86 saat sonra kurtarıldı

1.5 SAATLİK TİTİZ ÇALIŞMA

General Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki Karabay Apartmanının enkazında sismik dinleme cihazıyla yapılan dinleme sonucu enkazın altında canlı olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. İtfaiyesi tarafından yapılan 1.5 saatlik titiz çalışma sonucu Semiha ve Mehmet Alkan 5 katlı Karabay Apartmanı'nın enkazından sağ olarak kurtarıldı.

KARDEŞLERİN GÜLÜMSEMESİ MORAL OLDU

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen Alkan kardeşler, enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınarak battaniyeye sarıldı. Duygusal anların yaşandığı kurtarma operasyonunda bazı vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. 2 saat arayla 2 canı daha sağ kurtarabilmenin sevincini yaşayan İtfaiye ekipleri, Alkan kardeşlerin gülümsemesi ve el sallamasıyla moral buldu.