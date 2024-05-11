9 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı... Kepenk kırıp milyonlarca lira vurgun yapmışlar

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet bilgisayar, takip cihazı, 6 yüz 24 bin 150 lira, 7200 dolar, altın ziynet eşyaları ele geçirildi.