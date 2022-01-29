94 bin 783 yeni vaka, 174 vefat

Türkiye'de dün 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı. 174 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 83 bin 261 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.48 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı, 141 milyon 703 bin 801 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" dedi. ANKARA