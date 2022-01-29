Haberler Yaşam Haberleri 94 bin 783 yeni vaka, 174 vefat
Giriş Tarihi: 30.1.2022

94 bin 783 yeni vaka, 174 vefat

94 bin 783 yeni vaka, 174 vefat
Türkiye'de dün 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı. 174 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 83 bin 261 oldu. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.48 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan toplam aşı miktarı, 141 milyon 703 bin 801 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" dedi. ANKARA

EN ÇOK OKUNANLAR

THY, Murat Ongun'un iddialarını yalanladı: Kendi çıkarları doğrultusunda yanıltıcı paylaşım yapanlara itibar etmeyin
SON DAKİKA: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! 9 kişi daha gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler
Son dakika! 29 Ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Şota Arveladze, Hull City macerasına 3 puanla başladı! Acun Ilıcalı'dan sonra...
Selin Yeninci’ye muhteşem uğurlama
Dereli'deki konutların dere yatağına yapıldığı iddia edilmişti! TOKİ'den açıklama:
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Fatih Altaylı'nın "Resmi Sitede FETÖ Reklamı" iddialarına yalanlama
Şafak Mahmutyazıcıoğlu ölümü Demet Akalın ve Ece Erken arasındaki küslüğü bitirdi! Yıllardır küs olan Demet Akalın ve Ece Erken barıştı!
İBB Sözcüsü Murat Ongun’un tatili 2 Şubat’ta bitiyor
ARKADAŞINA GÖNDER
94 bin 783 yeni vaka, 174 vefat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA