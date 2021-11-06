ABD’deki Türklerin Şevkiye teyzesi var

ABD
'de 1977'de başlattığı kampanyayla Anadolu
'daki köy okullarına defter, kalem gibi okul malzemesi gönderen, "Türkiye hindi değildir" kampanyası için Amerikalı
siyasetçilere mektuplar yazarak büyük ses getiren, Türk mutfağını tanıtan Şevkiye Sun, 50 yıldır yaşadığı New York
'ta Türk toplumunun "Şevkiye teyzesi" olarak biliniyor. ABD'ye geldiği ilk yıllardan itibaren Türkiye'nin New York'taki milli bayram kutlamalarını kaçırmayan, Türk toplumunun hemen her etkinliğine katılan, Türk Günü
yürüyüşlerinde elinde Türk bayrağıyla en önlerde yerini alan Sun, sadece kendi toplumunun değil, aynı zamanda Müslüman toplumunun da sevgisini kazandı. Şevkiye Sun "ABD'ye geldiğimden beri anavatandan kopmadım, gece gündüz dimağımda. Buraya vücudum geldi ama aklım hep oradaki yoksullara neler yapabilirim diyor. Türk mutfağını Amerikalılara tanıtmak için bütün yemeklerin üstüne ya Türkiye bayrağını ya da haritasını çiziyordum. Elimden geldiği kadar hem Türkleri yabancılara tanıtmaya, hem de buradaki Türklere biraz olsun öncü olmaya çalıştım" dedi. AA