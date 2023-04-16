Haberler Yaşam Haberleri Abhazya Türkleri'nden deprem bölgesine 184 tonluk gıda yardımı
Giriş Tarihi: 16.4.2023 11:42 Son Güncelleme: 16.4.2023 11:52

Abhazya Türkleri'nden deprem bölgesine 184 tonluk gıda yardımı

Abhazya Türkleri Rusya'nın Soçi kentinden Türkiye'ye depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderilen ve 184 tonluk gıda yardım malzemesi taşıyan gemi, Ordu'nun Ünye limanına demir attı.

HAMZA ALP
Abhazya Türkleri’nden deprem bölgesine 184 tonluk gıda yardımı

6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin ardından dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye çeşitli yardım malzemeleri ulaştırılırken, Abhazya Türkleride Rusya'nın Soçi kentinden Türkiye'ye 184 tonluk gıda malzemesi taşıyan Evrim Group isimli gemi Ünye Limanına geldi.

Gemiyle getirilen 8 konteynır dolusu gıda, deprem bölgesine gönderilmek üzere görevliler tarafından vinçlerle indirildi. 43 bin 974 paket makarna, 22 ton 500 kilo şeker, 63 ton 500 kilogram un, 19 bin 700 adet yağ, 5 bin 808 adet 5 litrelik su, bin 60 paket balık konserve, 945 paket süt, 200 paket tuvalet kâğıdı, 260 kilogram bisküvi, 300 paket çay, 72 kilogram şeker mamulleri, 725 kilogram karabuğday, 536 kilogram fasulye, 250 kilogram tuz, bin 396 kilo şeker ve 858 kilogram sıvı yağ bulunan konteynırlar görevlilerin kontrolünde açılarak bölgeye ulaştıracak olan 6 tıra yüklendi.

Sabah saatlerine kadar devam eden gıda yüklemeleri tamamlanmasının ardından 6 tır deprem bölgesine hareket etti.

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Abhazya Türkleri'nden deprem bölgesine 184 tonluk gıda yardımı
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