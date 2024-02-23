Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Cumhur İttifakı adayına Bartınlılardan destek istedi
Giriş Tarihi: 23.2.2024 17:07 Son Güncelleme: 23.2.2024 17:48

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Cumhur İttifakı adayına Bartınlılardan destek istedi

Bartın 31 Mart da yapılacak Mahalli İdareler Seçimine Bartın ili mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile Cumhur ittifakı olarak seçimlere giriyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın il merkezinde esnaf ziyareti yaparak, hem Cumhur İttifakını tanıttı hem de destek istedi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Cumhur İttifakı adayına Bartınlılardan destek istedi

Bartın il merkezinde Mahalli İdareler seçimine mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile Cumhur ittifakı olarak girilirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç AK Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile Hükümet caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaflara hayır işle bol kazançlar dilerken, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu göstererek bizim adayımız Sayın Fırıncıoğlu diyerek, esnaf ve vatandaşlardan destek olmalarını istedi. Bu arada vatandaşları da dinleyen Bakan Tunç, bazı istekleri olan vatandaşların isteklerini danışmanları not aldı.

Bakan Amasra ilçesine geçerek, AK Parti Amasra Seçim İrtibat bürosunun açılışını yaptı. Daha sonra Bartın Belediye Sosyal Tesislerinde yapılacak olan aday ve proje tanıtım toplantısına katılacak.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Cumhur İttifakı adayına Bartınlılardan destek istedi
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