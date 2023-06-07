Haberler Yaşam Haberleri Adana'da erkek öğrenci yurdunda gece yarısı cinayet
Giriş Tarihi: 7.6.2023 06:22

Adana'da erkek öğrenci yurdunda gece yarısı cinayet

Adana'da erkek öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, mesai sırasında tartıştığı kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana’da erkek öğrenci yurdunda gece yarısı cinayet

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun bahçesinde meydana geldi. Yurdun güvenlik görevlisi Gökhan Şahin, kimliği belirsiz iki kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki şüpheli, güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı. Şahin, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırganlar ise yurt bahçesinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Gürültü üzerine bahçeye çıkan bazı öğrenciler, Şahin'i yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaçan iki şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA KABİNE | Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı müjdesi: Emekli maaş ve ikramiyeleri erken ödeniyor
Kılıçdaroğlu millet iradesini yine hazmedemedi Başkan Erdoğan Meclis’e geldiğinde bakın neden ayağa kalkmamış...
‘Hem annemi hem editörümü kaybettim’
İyi Parti'de istifa depremi! Aytun Çıray istifa etti
Son dakika: Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever Genelkurmay Başkanı oldu
Başkan Erdoğan ve kabine üyelerinden Anıtkabir'e ziyaret: Şahlanış döneminin başlangıcı olacak!
Başlamayın başladıysanız hemen bırakın
Son dakika: İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı
SON DAKİKA: CHP'de koltuk savaşı alev aldı! Kahvaltı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ilk darbe! Hepsinin üstünü çizdi
FETÖ'cülerle yan yana fotoğrafları olan CHP'li Namık Tan'a yeni görev
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da erkek öğrenci yurdunda gece yarısı cinayet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA