Adana’da kahreden kaza: Yolun karşısına geçerken....

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Nazan A. ise polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...