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Giriş Tarihi: 1.6.2023 06:20

Adana'da kayıp olarak aranan adamın cesedi ormanda bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, dünden bu yana kayıp olan Efe Ulaş'ın (57) ormanda cansız bedeni bulundu.

DHA
Adana’da kayıp olarak aranan adamın cesedi ormanda bulundu

İlçeye bağlı Kapukaya köyündeki evinden dün sabah saatlerinde çıkan Efe Ulaş, akşam eve dönmedi. Telefonla kendisine ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek Ulaş hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, AFAD ve Kozan Belediyesi AKOM ekiplerince başlatılan arama çalışması sonucunda Ulaş'ın ormanda cansız bedeni bulundu.

Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ulaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

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Adana'da kayıp olarak aranan adamın cesedi ormanda bulundu
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