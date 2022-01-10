Adana’da korkunç olay! İnşaatta düşen küçük kızın boğazına saplanan demir ağzından çıktı!

Ağır yaralanan Seçil için ihbar üzerine olay yerine ambulans ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Demir çubuğu kesen itfaiye ekipleri boğazındaki parça ile Seçil Su Çatal'ı Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.