Adet Kaç Günde Bir Olur? 2 Regl Döngüsü Arası En Az Kaç Gün Olmalı?

Menopoza girmemiş olan kadınların her ay adet olması, üreme organlarının sağlıklı çalıştığının bir göstergesidir. Kadınlarda bulunan östrojen ve progesteron hormonları, endometriumun kalınlaşmasına neden olur. Bu aslında gebeliğe hazırlık sürecidir. Ergenlikten menopoza kadar süren adet kanaması, doğurganlık döngüsü hakkında da bilgi verir. Bu yüzden, adet kaç günde bir olur ve 2 regl döngüsü arası en az kaç gün olmalı sıkça sorulur.

Adet Kaç Günde Bir Olur?

Her kadının adet döngüsü birbirinden farklıdır ve bu, doğurgan dönemlerin ne zaman olduğunu anlamayı sağlar. Kadınlar genel olarak, 21-35 günde bir adet görür. Ancak adet döngüsünün uzunluğu çoğu kadında genellikle 28 gündür. Bu son derece normal bir süredir, ancak kadından kadına değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır. Menstrüasyonun düzenli bir şekilde gerçekleşmesi ise bazı faktörlere bağlıdır. Yaş, hormonlar, genel sağlık durumu, stres, kötü alışkanlıklar ve bazı ilaçların yan etkileri bunlardan bazılarıdır.

Özellikle ergenliğe yeni girmiş kız çocukları ile menopoza yaklaşmış olan kadınlarda sıkça düzensizlik görülür. Bir kadın, çok düzensiz adet görüyorsa ve 21 günden kısa ya da 35 günden daha uzun sürede oluyorsa bir sorundan bahsetmek mümkündür. Bunun için muhakkak bir sağlık uzmanına danışmakta fayda vardır. Böylece altta yatan problemin ne olduğu anlaşılabilir ve uygun tedavi uygulanabilir.

2 Adet Arası Nasıl Hesaplanır?

Süreyi hesaplamak için son adetin ilk gününden, bir sonraki arasında geçen gün sayısına bakılması gerekir. Bir kadının adet başlangıç tarihi 1 Aralık ise ve ardından 21 Aralık'ta tekrar adet oluyorsa, iki adet arası geçen süre 21 gündür. Adet dönemlerinin kaç günde bir tekrarladığını anlamak açısından buna dikkat edilmelidir. Tarihleri not almak veya kaydetmek, bir düzensizlik olup olmadığını anlamaya veya doğurgan dönemleri takip etmeye yardımcı olur. Eğer sürekli bir düzensizlik söz konusu ise bir kadın hastalıkları uzmanından yardım alınmalıdır. Bu, polikistik over sendromuna (PCOS), hormonal düzensizliklere, tiroid hastalıklarına, miyom ve yumurtalık kistlerine zamanında müdahale edilmesi açısından önemlidir.