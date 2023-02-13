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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:27

Adıyaman’da saatler 04.17’de durdu

Depremin vurduğu Adıyaman’da, şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkıldı ancak 40 yıllık saat kulesi enkazların arasında dimdik ayakta durdu. Kartal figürlü kulenin tarihi saati de depremin yaşandığı 04.17’yi göstermeyi sürdürüyor.

İHA
Adıyaman’da saatler 04.17’de durdu
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve en büyük hasarın oluştuğu illerden birisi olan Adıyaman'ın simgelerinden Saat Kulesi'ndeki saatler 04.17'de durdu. Saat Kulesi'ndeki saatler o kötü anın göstergesi olarak kavşakta öylece kaldı. Yıkıcı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem insanları evinden ve sevdiklerinden etti. Bir diğer taraftan depremde yıkılan binaların enkazlarında çalışma sürüyor. Depremin 8. gününde canlı kişilere ulaşma ümidiyle çalışılırken, öbür taraftan enkaz altındaki cansız bedenler de çıkarılıyor.

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Adıyaman’da saatler 04.17’de durdu
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