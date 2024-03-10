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Giriş Tarihi: 10.3.2024 21:33 Son Güncelleme: 10.3.2024 21:35

Afrika'nın nüfusu en fazla olan ikinci ülkesi 127 milyon nüfuslu Etiyopya'yken, 225 milyon nüfusuyla birinci ülke hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” 10 Mart günü yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugünkü bölümde sunucu Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Afrika'nın nüfusu en fazla olan ikinci ülkesi 127 milyon nüfuslu Etiyopya'yken, 225 milyon nüfusuyla birinci ülke hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan sorunun cevabı.

Afrika’nın nüfusu en fazla olan ikinci ülkesi 127 milyon nüfuslu Etiyopya’yken, 225 milyon nüfusuyla birinci ülke hangisidir?

"Kim Milyoner Olmak İster?" 10 Mart 2024 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Sevilen programda yarışmacıya az önce yöneltilen Afrika'nın nüfusu en fazla olan ikinci ülkesi 127 milyon nüfuslu Etiyopya'yken, 225 milyon nüfusuyla birinci ülke hangisidir? sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

10 MART MİLYONER SORU VE CEVAPLARI

İşte Kim Milyoner Olmak İster?'de az önce sorulan soru ve cevabı;



SORU: Afrika'nın nüfusu en fazla olan ikinci ülkesi 127 milyon nüfuslu Etiyopya'yken, 225 milyon nüfusuyla birinci ülke hangisidir?



SEÇENEKLER

A- Mısır
B- Cezayir
C- Sudan
D- Nijerya (CEVAP)


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Afrika'nın nüfusu en fazla olan ikinci ülkesi 127 milyon nüfuslu Etiyopya'yken, 225 milyon nüfusuyla birinci ülke hangisidir?
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