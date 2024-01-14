Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da çoban 70 hayvanı çaldı! Otelde dinlenirken yakalandı
Giriş Tarihi: 14.1.2024 11:47

Afyonkarahisar'da çoban 70 hayvanı çaldı! Otelde dinlenirken yakalandı

Afyonkarahisar’da yanında çalıştığı sürü sahibinin 70’e yakın koyun ve koçunu çalarak satan çoban Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) başarılı takibi sonrası otelde yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Afyonkarahisar’da çoban 70 hayvanı çaldı! Otelde dinlenirken yakalandı
Olay, kent merkezine bağlı Bostanlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (63) isimli şahıs jandarmaya başvurarak 70'e yakın koyun ve koçunun çalındığı belirterek yardım istedi. A.G., ifadesinde olayı bir ay önce işe aldığı çoban E.Y.'nin gerçekleştirmiş olabileceğini ve ondan şüphelendiğini söyledi.

İhbar üzerine harekete geçen JASAT dedektifleri E.Y.'nin olay sonrası kayıp olduğunu belirledi. İncelemelerine devam eden ekipler E.Y.'nin Suldandağı ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Gözaltına alınan E.Y.'nin bir çok suçtan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.
E.Y., sorgusunda hayvanları çaldığını kabul ederek, hayvanları G.A.(34) ve M.Y. (38) isimli şahıslara sattığını itiraf etti. Şahısların ağılına baskın düzenleyen JASAT ekipleri yaptıkları aramada çalınan koyunları buldu.

Olay sonrası E.Y., gözaltına alınırken, G.A. ve M.Y. isimli şahıslar hakkında ise 'suç eşyasını satın alma veya kabul etme suçundan' ifadeleri alınacağı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
İsrail soykırım planını genişletiyor! 1 milyondan fazla Filistinli hedefte
TSK’nın Kuzey Irak’ta ne işi var?
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
81 il tek yürek oldu! Türkiye Pençe-Kilit şehitleri dua etti
SON DAKİKA | Kritik Güvenlik Zirvesi sonrası İletişim Başkanlığı'ndan açıklama: Güneyimizde 'Teröristan'a izin vermeyiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da çoban 70 hayvanı çaldı! Otelde dinlenirken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA