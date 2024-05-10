Afyonkarahisar’da korkunç olay! Çiftçi öldürüldü, şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya kır mevkiinde korkunç bir olay meydana geldi. Mehmet Akşit adlı çiftçi, yanında çalışan ve ismi henüz belirlenemeyen bir şahısla iş konusunda tartıştı. Akşit traktör ile tarlasını sürerken yanında çalışan şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Mehmet Akşit, çiftlik evine giderek kendisini bıçaklayan kişinin ismini eşine söyledi. Bu sırada aile üyeleri 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Akşit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarmanın dron ile yaptığı arama çalışması sonucunda dağlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürdürülüyor.