Ağır yaralanan madenci hayata tutunamadı

Olay 25 Aralık 2023 Pazartesi günü Amasra ilçesi Tarlaağzı'nda özel bir şirekete ait maden ocağında eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün, kömür galerisine mekanize direklerin taşındığı sırada vagonların arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştı. İşçilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından önce Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Ferdi Özgün daha sonra Ankara Büyükşehir Hastanesine sevk edilmişti.

Tedavisi süren 33 yaşındaki Ferdi Özgün yaşam mücadelesini kaybetti. Özgün'ün cenazesi Kozcağız beldesine bağlı Aşağıdere köyünde defnedilecek.