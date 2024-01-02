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Giriş Tarihi: 2.1.2024 22:57 Son Güncelleme: 2.1.2024 23:23

Ağır yaralanan madenci hayata tutunamadı

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında 25 Aralık 2023 günü meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki Ferdi Özgün tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Ağır yaralanan madenci hayata tutunamadı

Olay 25 Aralık 2023 Pazartesi günü Amasra ilçesi Tarlaağzı'nda özel bir şirekete ait maden ocağında eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün, kömür galerisine mekanize direklerin taşındığı sırada vagonların arasına sıkışarak ağır şekilde yaralanmıştı. İşçilerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri tarafından önce Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Ferdi Özgün daha sonra Ankara Büyükşehir Hastanesine sevk edilmişti.

Tedavisi süren 33 yaşındaki Ferdi Özgün yaşam mücadelesini kaybetti. Özgün'ün cenazesi Kozcağız beldesine bağlı Aşağıdere köyünde defnedilecek.

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Ağır yaralanan madenci hayata tutunamadı
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