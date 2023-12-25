Haberler Yaşam Haberleri Ağrı'daki kazada 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:02

Ağrı'daki kazada 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaşılırken, bir kişinin aranmasına devam ediliyor.

İHA
Ağrı’daki kazada 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderildi. 3 vatandaş ve kepçe operatörünün koyunların bulmak için katıldığı arama çalışmasında kepçenin yaklaşık 60 metre yükseklikte bir uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kepçe operatörü Necati Şen ile vatandaşlardan Rauf Aydın ve Mustafa Taşdemir'in cesetlerine ulaşılırken, Yasin Taşdemir'in aranmasına devam ediliyor.

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Ağrı'daki kazada 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
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