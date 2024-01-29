Haberler Yaşam Haberleri AK Partili İnan'dan CHP'ye çağrı: İzmir'de aday çıkarmayın!
Giriş Tarihi: 29.1.2024 11:59 Son Güncelleme: 29.1.2024 13:07

AK Partili İnan'dan CHP'ye çağrı: İzmir'de aday çıkarmayın!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belirleme süreci hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, “Eğer CHP birileri ile helalleşmek istiyorsa İzmirli gençlerle, İzmirli kadınlarla helalleşsin ve 31 Mart seçimlerinde İzmir'de aday göstermeyeceğini herkese duyursun. Bu, adaylık sarmalının içinden çıkamayan CHP Genel Merkezi için de en iyi çıkış yolu olacaktır” dedi.

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AK Partili İnan’dan CHP’ye çağrı: İzmir’de aday çıkarmayın!

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrıda bulundu.

TAVSİYEDE BULUNDU

Sosyal medya hesabı üzerinden CHP'li yetkililere seslenen İnan, CHP'nin İzmir'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çıkarmaması yönünde tavsiyede bulundu.

TARİHİ BİR KRİZE DÖNÜŞTÜ

İnan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "CHP'de tarihi bir krize dönüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için CHP'nin üzerine düşen ve yapması gereken yıktığı, enkaz haline getirdiği İzmir'den 25 sene için özür dileyip İzmir'de aday göstermemektir. Eğer CHP birileri ile helalleşmek istiyorsa İzmirli gençlerle, İzmirli kadınlarla helalleşsin ve 31 Mart seçimlerinde İzmir'de aday göstermeyeceğini herkese duyursun. Bu, adaylık sarmalının içinden çıkamayan CHP Genel Merkezi için de en iyi çıkış yolu olacaktır. Hem de İzmir'i hizmetsizlikle bırakmasından ötürü İzmir'den dilenen bir özür olarak kayıtlara geçecektir."

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AK Partili İnan'dan CHP'ye çağrı: İzmir'de aday çıkarmayın!
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