Haberler Yaşam Haberleri Akdeniz Girit Adası’nda deprem son dakika: Datça’da hissedilen Akdeniz depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? 13 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.7.2022 11:42 Son Güncelleme: 13.7.2022 11:42

Akdeniz Girit Adası’nda deprem son dakika: Datça’da hissedilen Akdeniz depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? 13 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Gelen son dakika deprem haberine göre Muğla’nın Datça ilçesine yakın Girit Adası’nda 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde olan Muğla için yürekler ağza geldi. Gelen haberlere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ve akla İzmir depremi geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz Girit Adası’nda deprem son dakika: Datça’da hissedilen Akdeniz depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? 13 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarında yer alan Girit Adası'nda deprem meydana geldi. Son dakika Akdeniz depremi 4.1 olarak belirtildi. Son yıllarda depremlerle sürekli canı yanan Yunanistan ve Türkiye'de hissedildi. Muğla deprem bölgesinde bulunması, vatandaşları daha da korkuttu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AKDENİZ DEPREMİ SON DAKİKA

GIRIT ADASI (AKDENIZ)

13.07.2022, 11:19:52 TSİ

Büyüklük: 4.1

Derinlik: 5.6 km

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ ŞİDDETİNDE?

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz Girit Adası’nda deprem son dakika: Datça’da hissedilen Akdeniz depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? 13 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA