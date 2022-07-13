Akdeniz Girit Adası’nda deprem son dakika: Datça’da hissedilen Akdeniz depremi şiddeti kaç, merkez üssü neresi? 13 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Muğla'nın Datça ilçesi yakınlarında yer alan Girit Adası'nda deprem meydana geldi. Son dakika Akdeniz depremi 4.1 olarak belirtildi. Son yıllarda depremlerle sürekli canı yanan Yunanistan ve Türkiye'de hissedildi. Muğla deprem bölgesinde bulunması, vatandaşları daha da korkuttu. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AKDENİZ DEPREMİ SON DAKİKA
GIRIT ADASI (AKDENIZ)
13.07.2022, 11:19:52 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.6 km
Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika deprem olaylarına ilişkin verilere aşağıda yer alan linklere tıklayarak erişebilirsiniz.
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