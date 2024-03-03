Alanya’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Hacet Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Oğuzhan Yılmaz (22) idaresindeki 07 NCT 09 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç karşı şeride geçerek seyir halinde bulunan H.Ç. idaresindeki 07 HYC 80 ve B.S yönetimindeki 07 AED 873 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüleri Oğuzhan Yılmaz ve H.Ç. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Buse K (19), T.Ç ve M.Ç. yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Oğuzhan Yılmaz ile Buse K. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.