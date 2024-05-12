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Giriş Tarihi: 12.5.2024 18:21 Son Güncelleme: 12.5.2024 19:52

Alanya’da Rus uyruklu kişi Dim Barajı'nda ölü bulundu

Alanya’da gece saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra Dim Barajı’na atlayan 37 yaşındaki yerleşik yabancı Rus uyruklu Vladimir Esikov Jandarma Sualtı Kurtarma ekipleri tarafından su altında ölü olarak bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Rus uyruklu kişi Dim Barajı’nda ölü bulundu

Alanya'nın Bıçakçı Mahallesi gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 32 yaşında ki Metin Taşar ile birlikte yerleşik yabancı Rus uyruklu Vladimir Esikov Dim Barajı'nın yamacında alkol aldı. Ardından Esikov kendini yamaçtan aşağıya attı. Taşar, Esikov'un kendini aşığı atmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen Jandarma ekipleri arama çalışmalarını yaparken sabah saatlerinde de Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları 7 saat boyunca su altında arama çalışmalarını sürdürdü.

Esikov'un cesedi 31 metre su altında ölü olarak bulunurken çıkartılan cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Taşar ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldı.

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Alanya’da Rus uyruklu kişi Dim Barajı'nda ölü bulundu
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