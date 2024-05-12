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Giriş Tarihi: 12.5.2024 23:41 Son Güncelleme: 12.5.2024 23:53

Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı! Kadın öldü eşi ağır yaralı

İstanbul Esenyurt'ta bir mağazaya giren Murat D.ve Sema D. çifti henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Sema D. hayatını kaybederken eşi Murat D. İse ağır yaralandı. Polis konuyla ilgili çalışma başlatırken çevredeki esnaf şüphelinin koşarak kaçtığını ve 6 el ateş ettiğini söyledi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Esenyurt’ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı! Kadın öldü eşi ağır yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi üzerindeki bir tuhafiye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat D. ve Sema D. çifti alışveriş yapmak için bir iş yerine girdi. Dükkanın önüne gelen saldırgan, çifte ateş edip kaçtı. Çift kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Murat D. ve Sema D. hastaneye kaldırdı. Sema D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Murat D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Esenyurt'ta alışveriş yapan çifte silahlı saldırı! Kadın öldü eşi ağır yaralı
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