Alkollü genç, restoran kuryesini katletti

Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencisi olan ve boş vakitlerinde bir restoranda kurye olarak çalışan Ata Emre Akman (20), merkez Karesi ilçesinde sipariş götürdüğü noktada henüz bilinmeyen bir nedenle E.Ö.'nün (17) bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen E.Ö. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Daha sonra saklanan zanlı E.Ö. ile babası O.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. E.Ö. ve babası O.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklandı, saklanmasında ona yardım ettiği öne sürülen babası O.Ö. serbest bırakıldı. Şüpheli E.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçları gibi 6 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirtildi. Ata Emre Akman'ın ailesinin yaşadığı Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bugün toprağa verileceği öğrenildi.