Alkollü sürücü bekçiyi şehit etmişti! İstenen ceza belli oldu

Mayıs ayında koronavürüs tedbirleri kapsamında gece saat 02.00 sıralarında yol denetiminden kaçarak dur ihtarına uymayan sürücü Önder Çınar, Küçükçekmece Atakent Mahallesinde denetim yapan gece bekçileri Kadir Aykutluğ (32) ve Kansu Turan'a çarpmıştı. Kaza sonrası bacağı kopan bekçi Turan şehit olmuş, Aykutluğ ise yaralanmıştı. Bakırköy Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Önder Çınar'ın 1,55 promil alkollü iken yapılan ikazlara rağmen uygulama noktasında görevli bir bekçinin ölümüne bir bekçinin de yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. İddianamede Önder Çınar'ın "Olası kastla kasten Öldürme" ve "Olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 23 yıldan 43 yıl 9 ay'a kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

26 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanık Önder Çınar'ın şehit bekçi Kansu Turan'a yönelik eyleminin "Olası kastla öldürme" suçunu işlediği anlaşıldığından sanığın 20 yıldan 25 yıla hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çınar'ın olayda yaralanan Kadir Aykutluğ'a yönelik ise "Olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da sanığın eylemi sonucunda gerçekleşen netice itibariyle "kasten yaralama" suçu açısından sorumlu tutulması gerektiğinden sanığın katılana yönelik "kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Önder Çınar bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada kazada yaralanan Kadir Aykutluğ, şehit Kansu Turan'ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"SANIK 4 FARKLI SUÇ İŞLEMİŞTİR"

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyandan bulunan müşteki avukatları "Mütalaaya katılmıyoruz Sanık bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak bu suçu işlemiştir. Bir bekçi şehit edilmiştir. Sanığın kasten adam öldürme suçundan cezalandırılması gerekir. Olası kastın hiçbir tutar yönü yoktur. Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından ceza almasını talep ediyoruz. Sanık 4 farklı suç işlemiştir. Sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş, alkollü araç kullanmış, hız yapmış ve polisten kaçmıştır. Polisten kaçan bir kişinin polis çevirmesine durması hayatın olağan akışına uygun değildir. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.

Şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan "En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bana geçmiş olsun demesinler, geçmiyor" şeklinde konuştu.

Olayda yaralanan Kadir Aykutlu "Sanık kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir. Araç bana da çarptı. Ben aracın üzerinden takla attım. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

"BUGÜNE KADAR KİMSEYİ İNCİTMEDİM"

Tutuklu sanık Önder Çınar "Aleyhime olan raporların hiç birini kabul etmiyorum. Ben kimseye bilerek isteyerek çarpmadım çok üzgünüm bu üzüntünün acısını halâ üzerinde hissediyorum. Kazanın olduğu gece çok karanlıktı. Görmedim, kimseye bilerek isteyerek çarpmadım. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. İnsanlara bir kastım yok. Beraatımı talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bacağı kopan bekçi yaşam mücadelesi veriyor