Alkollü sürücü otobüs durağına daldı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, gece saatlerinde Ömer Koç kontrolündeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, demir bariyere vurup refüje uçtu. Otomobildeki 2 kişi araca sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Ömer Koç'un, yapılan kontrollerde 2.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Maltepe'de de Koray Ö.'nün kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle otobüs durağına daldı. Koray Ö.'nün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Büyükçekmece'de gece saatlerinde kontrolden çıkan E.M. (42) idaresindeki otomobil, seyir halindeki S.G. idaresindeki TIR'ın altına girdi. Otomobilin yolcu koltuğundaki Ahmet Andırın hayatını kaybetti.Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesinde şerit ihlali yapan Fikret D.'nin kullandığı kamyon, önce Rıdvan Y.'nin kullandığı otomobil ve Ali Uğur'un kullandığı cipe çarptı. Kazada otomobildeki Fadik Uğur (70) ve oğlu Ali Uğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mustafakemalpaşa ilçesindeki diğer kazada ise yol ayrımında kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü E.G. ölürken, eşi ve 2 çocuğu ağır yaralandı.Gaziantep, Bolu, Bitlis ve Mersin'deki kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti.